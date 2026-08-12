Правозахисники вимагають у США заблокувати надання Україні нової зброї

Як Human Rights Watch пояснює свій заклик?

Нещодавно стало відомо, що Анкара планує передати ЗСУ десятків тисяч касетних ракет, ракетних боєприпасів та артилерійських снарядів, які десятиліттями зберігалися на складах Туреччини.

Правозахисники звернули увагу на те, що ці боєприпаси містять понад 10 мільйонів вибухових суббоєприпасів.

"Спочатку їх частково виробляла Туреччина за ліцензіями США, дія яких була започаткована у 1987 році. Артилерійські снаряди, які становлять основну частину запропонованої угоди, США зняли з озброєння у 1994 році, коли гаубиці, що використовували ці боєприпаси, були виведені з експлуатації", - йдеться в заяві.

За словами правозахисників, потрапляння застарілих касетних боєприпасів у зону конфлікту створює для цивільного населення гуманітарну загрозу, наслідки якої будуть трагічними.

"Вплив цих неточних і ненадійних боєприпасів, яким понад 30 років, на цивільне населення став однією з причин, чому 112 країн заборонили таку зброю, приєднавшись до міжнародної Конвенції про касетні боєприпаси", - заявила Ніколь Віддерсгайм, заступниця директора Human Rights Watch у Вашингтоні.

Що кажуть у США?

Нещодавно високопоставлений представник Державного департаменту США повідомив ЗМІ, що американська влада готова підтримати рішення Анкари щодо України.

За його словами, Туреччина планує скоротити запаси старішого озброєння, щоб зосередити фінансові ресурси на модернізації та підтримці наявних систем.

"Україна прагне придбати ці системи, щоб посилити свої наступальні та оборонні можливості вогневої підтримки, чинячи опір російському вторгненню. Україна вже має боєприпаси такого самого або практично аналогічного типу", - заявили в Держдепі.