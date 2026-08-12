RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Правозащитники требуют в США заблокировать предоставление Украине нового оружия

12:54 12.08.2026 Ср
2 мин
Human Rights Watch экстренно обратилась к Конгрессу
aimg Юлия Капитонова
Фото: Правозащитники предупреждают об угрозе использования турецких артиллерийских снарядов (Getty Images)

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) просит американские власти не разрешать Турции передать Украине новую партию оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление HRW.

Как Human Rights Watch объясняет свой призыв?

Недавно стало известно, что Анкара планирует передать ВСУ десяткам тысяч кассетных ракет, ракетных боеприпасов и артиллерийских снарядов, которые десятилетиями хранились на складах Турции.

Правозащитники обратили внимание на то, что эти боеприпасы содержат более 10 миллионов взрывчатых суббоеприпасов.

"Сначала их частично производила Турция по лицензиям США. Артиллерийские снаряды, составляющие основную часть предложенного соглашения, США сняли с вооружения в 1994 году, когда гаубицы, использовавшие эти боеприпасы, были были сняты с вооружения", - сказано в заявлении.

По словам правозащитников, попадание устаревших кассетных боеприпасов в зону конфликта создает для гражданского населения гуманитарную угрозу, последствия которой будут трагическими.

"Влияние этих неточных и ненадежных боеприпасов, которым более 30 лет, на гражданское население стало одной из причин, почему 112 стран запретили такое оружие, присоединившись к международной Конвенции о кассетных боеприпасах", - заявила Николь Видерсхайм, заместитель директора Human Rights Watch в Вашингтоне.

Что говорят в США?

Недавно высокопоставленный представитель Государственного департамента США сообщил СМИ, что американские власти готовы поддержать решение Анкары по Украине.

По его словам, Турция планирует сократить запасы более старого вооружения, чтобы сосредоточить финансовые ресурсы на модернизации и поддержке имеющихся систем.

"Украина стремится приобрести эти системы, чтобы усилить свои наступательные и оборонительные возможности огневой поддержки, сопротивляясь российскому вторжению. Украина уже имеет боеприпасы такого же или практически аналогичного типа", - заявили в Госдепе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиУкраинаТурцияВоенная помощь