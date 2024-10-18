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Правозахисника Буткевича звільнили з полону РФ

Фото: Максим Буткевич (facebook.com/zmina.ua)
Автор: Вадим Ребрина

З російського полону звільнено українського правозахисника, журналіста, громадського діяча та військовослужбовця Максима Буткевича. Він провів у застінках окупанта більше двох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZMINA.

Видання пише, що отримало відповідну інформацію від батька Буткевича.

Нагадаємо, Буткевич потрапив у полон росіян у липні 2022 року в Луганській області, коли зі зброєю в руках захищав Україну від окупантів.

Так званий суд Донбасу засудив Буткевича до 13 років колонії суворого режиму, визнавши винним у "жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів". Крім того, окупанти звинувачували Буткевича в "замаху на вбивство двох осіб загальнонебезпечним способом та навмисному пошкодженні чужого майна загальнонебезпечним способом".

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