Правозахисника Буткевича звільнили з полону РФ

Нагадаємо, Буткевич потрапив у полон росіян у липні 2022 року в Луганській області, коли зі зброєю в руках захищав Україну від окупантів.

Так званий суд Донбасу засудив Буткевича до 13 років колонії суворого режиму, визнавши винним у "жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів". Крім того, окупанти звинувачували Буткевича в "замаху на вбивство двох осіб загальнонебезпечним способом та навмисному пошкодженні чужого майна загальнонебезпечним способом".

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