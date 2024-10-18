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Правозащитника Буткевича освободили из плена РФ

Фото: Максим Буткевич (facebook.com/zmina.ua)
Автор: Вадим Ребрина

Из российского плена освобождены украинский правозащитник, журналист, общественный деятель и военнослужащий Максим Буткевич. Он провел в застенках оккупанта более двух лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZMINA.

Издание пишет, что получило соответствующую информацию от отца Буткевича.

Напомним, Буткевич попал в плен россиян в июле 2022 года в Луганской области, когда с оружием в руках защищал Украину от оккупантов.

Так называемый суд Донбасса приговорил Буткевича к 13 годам колонии строгого режима, признав виновным в "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов". Кроме того, оккупанты обвиняли Буткевича в "покушении на убийство двух человек общеопасным способом и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом".

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