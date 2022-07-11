ru ua
Пн, 11 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинский правозащитник Буткевич попал в плен к оккупантам

Новина українською →
Донбасс, Понедельник 11 июля 2022 01:59
Украинский правозащитник Буткевич попал в плен к оккупантам Фото: Максим Буткевич (скриншот видео/Суспильне)
Автор: Артур Родивилов

Правозащитник, журналист, основатель "Громадське радіо" Максим Буткевич, который сейчас служит в рядах ВСУ, попал в плен к российским оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zmina.

В июне российские СМИ заявили, что взяли в плен Буткевича. Тогда пропаганда утверждала, что якобы украинские военные, в том числе и Буткевич, "сдались в плен под Горским".

Родителям Буткевича официально сообщило о пленении руководства роты, в которой он служит.

В то же время мать Буткевича сказала, что узнала о судьбе сына из видео, опубликованного в конце июня, и с тех пор Буткевич с ней не связывался. Вопросом освобождения Буткевича занимается Объединенный центр по поиску и освобождению пленных. Никакой информации о сыне мать до сих пор не получила - на все запросы ей отвечают, что "дело обрабатывается".

Максим Буткевич вступил в ряды ВСУ в марте 2022 года. Он является соучредителем правозащитного проекта Zmina и Hromadske radio.

Напомним, недавно парамедик Юлия "Тайра" Паевская рассказала о российском плене в Донецком СИЗО, из которого ее недавно освободили по обмену. Она находилась в тесной камере с 21 женщиной, ее пытали.

"Тайра" попала в плен 16 марта при попытке выйти из осажденного Мариуполя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пленный
NEWS
Что происходит на линии фронта: актуальная карта боевых действий на 10 июля
Что происходит на линии фронта: актуальная карта боевых действий на 10 июля
DAILY
Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России