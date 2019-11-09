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Правовий комітет ВР у понеділок розгляне проект бюджету-2020

Новини » Політика     09.11.2019 - 18:47
Правовий комітет ВР у понеділок розгляне проект бюджету-2020
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

На наступному пленарному тижні профільні комітети розглянуть внесений урядом до другого читання проект бюджету-2020

На наступному пленарному тижні профільні комітети парламенту розглянуть внесений урядом до другого читання проект бюджета-2020, щоб підготувати документ для розгляду в сесійній залі. Про це йдеться в порядку денному засідання комітету з питань правової політики, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, 11 листопада проект держбюджету на наступний рік спочатку розглянуть у правовому комітеті парламенту.

"Законопроект, у розробці якого комітет не є головним: проект закону про Державний бюджет України на 2020 рік", - йдеться в повідомленні

Засідання комітету заплановане на 15:00. Згідно з календарним планом розгляду проекту бюджетний комітет повинен провести засідання близько 14 листопада.

"Розгляд комітетом з питань бюджету підготовленого до другого читання проекту закону про Державний бюджет України на 2020 рік і підготовка висновку щодо врахування у цьому законопроекті Бюджетних висновків Верховної ради - 04.11.2019 р.-14.11.2019 р.", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 листопада Кабінет міністрів України представив підготовлений до другого читання законопроект про бюджет-2020.

18 жовтня Верховна рада України прийняла законопроект про державний бюджет на 2020 рік в першому читанні. Примітно, що в бюджеті-2020 закладені кошти на проведення земельної реформи та запровадження ринку землі.

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