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Правоохранителям повысят зарплаты с февраля 2022 года, - Монастырский

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Украина, Вторник 11 января 2022 10:14
Правоохранителям повысят зарплаты с февраля 2022 года, - Монастырский Фото: министр внутренних дел Украины Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский анонсировал повышение зарплат правоохранителям с февраля 2022 года. Из них 1 млрд гривен получит Национальная полиция.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского в Facebook.

По словам министра, из-за того, что в бюджетах на последние два года не было заложено средств на повышение денежного довольствия, а доплаты происходили точечно, за счет ковидного фонда, в госбюджете на 2022 год предусматривается повышение зарплаты правоохранителям.

"Президент поручил правительству увеличить зарплаты работникам системы МВД всех категорий на 10% уже с 1 февраля", - написал Денис Монастырский.

Он отметил, что повышение выплат касается не только полицейских, но и спасателей, пограничников, нацгвардейцев, работников миграционной службы.

"Отметим, средства для такого повышения заработных плат нам удалось получить благодаря спецоперации "Акциз". Она по моему поручению начата против нелегальной реализации подакцизных товаров с 1 ноября прошлого года", - уточнил глава МВД.

Он добавил, что за ноябрь-декабрь 2021 это обеспечило поступление дополнительных 2,3 млрд гривен.

Глава МВД добавил, что с февраля 2022 года будет восстановлено право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье.

Напомним, 30 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении минимальной зарплаты военнослужащим. Кроме того, Кабинету министров поручено усовершенствовать систему денежного довольствия военных.

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