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Правоохранительный комитет ВР поддержал ужесточение наказания за подделку COVID-документов

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Киев, Понедельник 01 ноября 2021 16:23
Правоохранительный комитет ВР поддержал ужесточение наказания за подделку COVID-документов Фото: комитет ВР поддержал ужесточение наказания за подделку COVID-документов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал ужесточение ответственности за подделку COVID-документов. Комитет рекомендовал народным депутатам одобрить законопроект 6084.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука.

Что предусматривает законопроект:

  • за использование поддельных COVID-документов вводится штраф от 17 000 до 34 000 гривен или ограничение свободы до 2 лет;
  • за внесение подделку COVID-документов медиком штраф от 34 000 до 68 000 гривен или заключение на срок до 2 лет;
  • за подделку COVID-документов с целью сбыта и сбыт фальшивых документов штраф от 85 000 до 170 000 гривен или заключение до 3 лет.

Напомним, ранее этот законопроект был одобрен комитетом ВР по вопросам здоровья нации.

Соответствующий документ народные депутаты рассмотрят уже завтра, 2 ноября.

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