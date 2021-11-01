Правоохранительный комитет ВР поддержал ужесточение наказания за подделку COVID-документов
Фото: комитет ВР поддержал ужесточение наказания за подделку COVID-документов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал ужесточение ответственности за подделку COVID-документов. Комитет рекомендовал народным депутатам одобрить законопроект 6084.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука.
Что предусматривает законопроект:
- за использование поддельных COVID-документов вводится штраф от 17 000 до 34 000 гривен или ограничение свободы до 2 лет;
- за внесение подделку COVID-документов медиком штраф от 34 000 до 68 000 гривен или заключение на срок до 2 лет;
- за подделку COVID-документов с целью сбыта и сбыт фальшивых документов штраф от 85 000 до 170 000 гривен или заключение до 3 лет.
Напомним, ранее этот законопроект был одобрен комитетом ВР по вопросам здоровья нации.
Соответствующий документ народные депутаты рассмотрят уже завтра, 2 ноября.