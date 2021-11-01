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Внеочередное заседание Рады во вторник: Стефанчук подписал распоряжение

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Понедельник 01 ноября 2021 14:33
Внеочередное заседание Рады во вторник: Стефанчук подписал распоряжение Фото: Верховная рада 2 ноября соберется на внеочередное заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 2 ноября, состоится внеочередное заседание парламента. Глава Верховной рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о его созыве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной рады.

"Глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук подписал Распоряжение №388 о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины девятого созыва на 2 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что внеочередное заседание состоится по требованию президента Украины.

В ходе внеочередного заседания нардепы рассмотрят следующие проекты законов:

  • о внесении изменений в некоторые законы Украины о функционировании Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (№ 6197);
  • о внесении изменений в некоторые законы Украины об использовании имущества ликвидированных коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности (№ 5230);
  • о внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" об упрощенном обретении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины (№ 5630);
  • о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины о подсудности дел Верховному суду как суду первой инстанции (№ 5067);
  • о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о зачислении акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий (№ 5719);
  • о внесении изменений в статью 9-2 закона Украины "О лекарственных средствах" о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства (№ 6121);
  • проект постановления Рады о дополнительных мерах по противодействию распространению коронавирусной болезни (COVID-19) (№ 6154);
  • о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по установлению ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок (№ 6084);
  • о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения и обеспечении медицинского обслуживания населения (№ 5873);
  • о внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и внедрению электронного удостоверения ветерана (№ 5694);
  • о внесении изменений в закон Украины "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" о приведении в соответствие с некоторыми законодательными актами (№ 4542);
  • о внесении изменений в закон Украины "О политических партиях в Украине" об усовершенствовании правового регулирования финансирования деятельности политических партий (№5253-1);
  • о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии (№2553).
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