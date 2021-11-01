Правоохоронний комітет ВР підтримав посилення покарання за підробку COVID-документів
Фото: комітет ВР підтримав посилення покарання за підробку COVID-документів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності підтримав посилення відповідальності за підробку COVID-документів. Комітет рекомендував народним депутатам схвалити законопроект 6084.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну в Раді Тараса Мельничука.
Що передбачає законопроект:
- за використання підробних COVID-документів вводиться штраф від 17 000 до 34 000 гривень або обмеження волі до 2 років;
- за внесення підробку COVID-документів медиком штраф від 34 000 до 68 000 гривень або ув'язнення на строк до 2 років;
- за підробку COVID-документів з метою збуту та збут фальшивих документів штраф від 85 000 до 170 000 гривень або ув'язнення до 3 років.
Нагадаємо, раніше цей законопроект був схвалений комітетом ВР з питань здоров'я нації.
Відповідний документ народні депутати розглянуть вже завтра, 2 листопада.