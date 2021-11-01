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Правоохоронний комітет ВР підтримав посилення покарання за підробку COVID-документів

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Київ, Понеділок 01 листопада 2021 16:23
Правоохоронний комітет ВР підтримав посилення покарання за підробку COVID-документів Фото: комітет ВР підтримав посилення покарання за підробку COVID-документів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності підтримав посилення відповідальності за підробку COVID-документів. Комітет рекомендував народним депутатам схвалити законопроект 6084.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну в Раді Тараса Мельничука.

Що передбачає законопроект:

  • за використання підробних COVID-документів вводиться штраф від 17 000 до 34 000 гривень або обмеження волі до 2 років;
  • за внесення підробку COVID-документів медиком штраф від 34 000 до 68 000 гривень або ув'язнення на строк до 2 років;
  • за підробку COVID-документів з метою збуту та збут фальшивих документів штраф від 85 000 до 170 000 гривень або ув'язнення до 3 років.

Нагадаємо, раніше цей законопроект був схвалений комітетом ВР з питань здоров'я нації.

Відповідний документ народні депутати розглянуть вже завтра, 2 листопада.

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