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У правоохоронному комітеті ВР назвали терміни призначення нового глави ДБР

Новини » Політика     27.01.2020 - 09:44
У правоохоронному комітеті ВР назвали терміни призначення нового глави ДБР
Фото: Денис Монастирський (РБК-Україна)

Новий глава ДБР буде призначений до травня

В кінці березня-квітня, максимум початок травня, завершиться конкурс, і ми почуємо ім'я нового директора Держбюро розслідувань. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Ради Денис Монастирський в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, до цього конкурсу буде прикута велика увага ЗМІ та активістів.

"Звичайно, я вважаю ці терміни дуже стислими, але я впевнений, що на відміну від попереднього конкурсу на главу бюро, до цього буде прикута велика увага ЗМІ та активістів", - вважає він.

Монастирський прокоментував призначення заступником директора Державного бюро розслідувань колишнього адвоката Віктора Януковича Олександра Бабікова. За його словами, тут немає конфлікту інтересів в юридичному розумінні.

"Тому, якщо ми цю логіку будемо застосовувати, то майже у всіх людей, які зайшли в ту ж Генеральну прокуратуру, можна знайти цей потенційний етичний конфлікт інтересів. По суті, його можна знайти у всіх керівників правоохоронної системи", - заявив він.

Відзначимо, 27 грудня президент Володимир Зеленський призначив Ірину Венедиктову (нардеп від "Слуги народу") тимчасовою головою Держбюро розслідувань.

Нагадаємо, в ДБР 2 січня призначили нового керівника відділу з розслідування справ Майдану. Ним став Олександр Буряк, який до цього обіймав посаду заступника директора Державного бюро розслідувань.

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