ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Правоохоронці проводять обшуки в квартирах журналістів "1+1"

Новини » Політика     05.02.2020 - 21:41
Правоохоронці проводять обшуки в квартирах журналістів "1+1"
Фото: обшуки в квартирі журналіста "1+1" (скрін відео)

Обшуки проходять у журналістів програми "Секретні матеріали"

Правоохоронці прийшли з обшуками до помешкань журналістів програми "Секретні матеріали", яка виходить на телеканалі "1+1". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТСН".

Як повідомляється, правоохоронці прийшли з обшуками до квартир журналістів Дениса Данька, Євгена Куксіна та Олександра Низовцева. До цього правоохоронці обшукували робочі місця даних журналістів.

За словами Куксіна, в ухвалі йдеться про те, що обшук проходить в рамках кримінального провадження, відкритого після публікації прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ прийшла з обшуками на телеканал "1+1". За словами співробітників телеканалу, правоохоронці заявили, що журналіст Євген Куксін може бути причетний до зливу прослуховування прем'єр-міністра Гончарука.

Пізніше в СБУ підтвердили, що обшуки в офісі телеканалу "1+1" пов'язані зі зливом прослуховування в кабінеті глави уряду. Також служба повідомляла, що проводить слідчі дії в інших осіб, які можуть бути причетними до незаконного використання спеціальних технічних засобів.

Крім того, речниця СБУ Олена Гітлянська зазначала, що обшуки в офісі телеканалу "1+1" проходять за рішенням суду. Вона наголошувала, що жодного втручання в роботу телеканалу з боку СБУ не відбувається.

Обшуки на "1+1" проходять за рішенням суду, - СБУ СБУ проводить обшуки на каналі "1+1"
Новини України 1+1обшукжурналисты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся