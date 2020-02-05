Правоохоронці проводять обшуки в квартирах журналістів "1+1"

Фото: обшуки в квартирі журналіста "1+1" (скрін відео)

Обшуки проходять у журналістів програми "Секретні матеріали"

Правоохоронці прийшли з обшуками до помешкань журналістів програми "Секретні матеріали", яка виходить на телеканалі "1+1". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТСН".

Як повідомляється, правоохоронці прийшли з обшуками до квартир журналістів Дениса Данька, Євгена Куксіна та Олександра Низовцева. До цього правоохоронці обшукували робочі місця даних журналістів.

За словами Куксіна, в ухвалі йдеться про те, що обшук проходить в рамках кримінального провадження, відкритого після публікації прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ прийшла з обшуками на телеканал "1+1". За словами співробітників телеканалу, правоохоронці заявили, що журналіст Євген Куксін може бути причетний до зливу прослуховування прем'єр-міністра Гончарука.

Пізніше в СБУ підтвердили, що обшуки в офісі телеканалу "1+1" пов'язані зі зливом прослуховування в кабінеті глави уряду. Також служба повідомляла, що проводить слідчі дії в інших осіб, які можуть бути причетними до незаконного використання спеціальних технічних засобів.

Крім того, речниця СБУ Олена Гітлянська зазначала, що обшуки в офісі телеканалу "1+1" проходять за рішенням суду. Вона наголошувала, що жодного втручання в роботу телеканалу з боку СБУ не відбувається.