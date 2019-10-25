Правоохранители проверят связь между перестрелкой в Харькове и убийством Вороненкова

Фото: место перестрелки в Харькове (hk.npu.gov.ua)

По словам пресс-секретаря прокуратуры Киева, прошло слишком мало времени, чтобы подтвердили связь между событиями

Прокуратура города Киева вместе с харьковскими правоохранителями исследует, есть ли связь между перестрелкой в Харькове и убийством бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец.

По ее словам, прошло слишком мало времени, чтобы подтвердили связь между событиями.

"Еще слишком мало времени, чтобы мы опровергли или подтвердили возможную связь между этими событиями: перестрелкой в Харькове и убийством Вороненкова... Однако несмотря на то, что (убитый - ред.) был свидетелем в резонансном уголовном производстве, где еще не установлены все причастные, исключать связь мы не можем. Поэтому уже следственным путем вместе с правоохранительными органами города Харькова мы будем эту информацию проверять", - рассказала Максимец.

Также она добавила, что убитого в харьковской перестрелке звали Владимир Борох. Он никогда не был в статусе подозреваемого по делу Вороненкова, однако выступал одним из свидетелей.

"Следствием не было добыто доказательств его причастности к убийству Вороненкова. Как свидетель он не сообщил какую-то информацию, которая бы нам помогла в ходе расследования. Он имел статус свидетеля, но не основного. Он (Владимир Борох - ред.) задерживался в 2017 году вместе с одним из подозреваемых, поскольку они знакомы и имеют косвенные родственные связи. В дальнейшем одному с ним было объявлено подозрения, сейчас он уже на скамье подсудимых по обвинению в убийстве Дениса Вороненкова. А второй, убитый сегодня в Харькове - в отношении него не было получено доказательств для предъявления ему обвинения, поэтому он был свидетелем", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове возле супермаркета произошла перестрелка. По данным полиции, двое неизвестных напали на двух мужчин. В результате перестрелки один из них скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают помощь.

Ранее сообщалось, что погибший в этой перестрелке был свидетелем по делу об убийстве депутата российской Думы Дениса Вороненкова.

Также известно, что жертвами покушения стали Владимир Борох и Георгий Исаков, которых связывают с харьковской организацией "Оплот" и местными криминальными кругами.