Правоохоронці перевірять зв'язок між перестрілкою в Харкові та вбивством Вороненкова

Фото: місце перестрілки в Харкові (hk.npu.gov.ua)

За словами речника прокуратури Києва, пройшло замало часу аби підтвердили зв'язок між подіями

Прокуратура міста Києва разом з харківськими правоохоронцями дослідить, чи є зв'язок між перестрілкою у Харкові та вбивством колишнім депутатом Держдуми Росії Дениса Вороненкова. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила речник прокуратури міста Києва Надія Максимець.

За її словами, пройшло замало часу аби підтвердили зв'язок між подіями.

"Ще замало часу, щоб ми спростували або підтвердили можливий звязок між цими подіями: перестрілкою у Харкові та вбивством Вороненкова... Проте зважаючи на те, що (вбитий - ред.) був свідком у резонансному кримінальному провадженні, де ще не встановлені всі причетні, виключати зв'язок ми не можемо. Тому вже слідчим шляхом разом з правоохоронними органами міста Харкова ми будемо цю інформацію перевіряти", - розповіла Максимець.

Також вона додала, що вбитого у харківській перестрілці звали Володимир Борох. Він ніколи не був у статусі підозрюваного у справі Вороненкова, проте виступав одним зі свідків.

"Слідством не було здобуто доказів його причетності до вбивства Вороненкова. Як свідок він не повідомив якусь інформацію, яка б нам допомогла в ході розслідування. Він мав статус свідка, але не основного. Він (Володимир Борох - ред.) затримувався у 2017 році разом з одним з підозрюваних, оскільки вони знайомі та мають непрямі родинні звязки. В подальшому одному з ним було оголошено підозри, зараз він вже на лаві підсудних за обвинуваченням у вбивстві Дениса Вороненкова. А другий, вбитий сьогодні в Харкові,щодо нього не було здобуто доказів для предявлення йому обвинувачення, тому він був свідком", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові біля супермаркету сталася перестрілка. За даними поліції, двоє невідомих напали на двох чоловіків. В результаті перестрілки один з них помер по дорозі в лікарню, іншому медики надають допомогу.

Раніше повідомлялося, що загиблий в цій перестрілці був свідком по справі про вбивстві депутата російської Думи Дениса Вороненкова.

Також відомо, що жертвами замаху стали Володимир Борох і Георгій Ісаков, яких пов'язують з харківською організацією "Оплот" і місцевими кримінальними колами.