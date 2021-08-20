Правоохранители провели обыск в горсовете Запорожья и салоне красоты советника мэра

Сотрудники правоохранительных органов в четверг, 19 августа, провели ряд обысков в Запорожском городском совете , департаментах, коммунальных предприятиях, а также в салоне Persona, который принадлежит советнице мэра Запорожья Владимира Буряка Наталье Зайченко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Обозреватель ".

Обыски проводили следователи областной полиции совместно с Управлением стратегических расследований и Запорожской областной прокуратурой в рамках открытого уголовного производства по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Сам Буряк, комментируя сегодня обыски, подтвердил, что они проводились в Запорожском городском совете, департаментах и на коммунальных предприятиях, но не упомянул о том, что правоохранители приходили и в салоне красоты Натальи Зайченко.