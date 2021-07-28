Врачи Запорожья обратились к президенту из-за кризиса в горсовете

Работники медицинских учреждений Запорожья призвали президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию, которая сложилась в Запорожском городском совете, которая вызвала задержку выплаты зарплат медикам и финансирования городской системы здравоохранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение городских врачей.

По их словам, в Запорожье из-за отсутствия кворума уже более месяца не проходят сессии Запорожского городского совета. Поэтому заблокировано решение важных вопросов, в частности выделение средств на зарплаты медикам, педагогам, материальную поддержку тяжелобольных, детей погибших в АТО и ООС бойцов, ремонты учебных заведений и дорог, запуск приемно-диагностических отделений в рамках президентской программы "Большая стройка", подготовку к отопительному сезону и многое другое.

"Медики Запорожье обращаются к вам, поскольку вы являетесь гарантом нашей Конституции и последней инстанцией, на которую у нас есть надежда. Уже больше месяца городской совет Запорожья не выполняю свои функциональные обязанности, исходя из каких-то собственных интересов и амбиций", - говорится в обращении врачей.

Сейчас большинство депутатов в Запорожском городском совете составляют представители партий "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Европейская солидарность", "Партия Шария", а также местного политического проекту "Новая политика". Именно эти партии, по мнению врачей, срывают последние сессии Запорожского городского совета, из-за чего заблокированными оказалась целый ряд важных для города вопросов.

"Просим заставить депутатов наконец работать, а не заниматься политическими разборками", - говорится в обращении медиков к президенту Украины.