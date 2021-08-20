ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Правоохоронці провели обшук у міськраді Запоріжжя і салоні краси радниці мера

Новость на русском →
Запоріжжя, П'ятниця 20 серпня 2021 16:51
Правоохоронці провели обшук у міськраді Запоріжжя і салоні краси радниці мера Фото: поліцейські прийшли в салон краси радника мера Запоріжжя (obozrevatel.com)
Автор: Наталія Гурковська

Співробітники правоохоронних органів у четвер, 19 серпня, провели низку обшуків в Запорізькій міській раді, департаментах, комунальних підприємствах, а також в салоні Persona, який належить радниці мера Запоріжжя Володимира Буряка Наталії Зайченко.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Обозреватель".

Обшуки проводили слідчі обласної поліції спільно з Управлінням стратегічних розслідувань та Запорізькою обласною прокуратурою в рамках відкритого кримінального провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Правоохоронці провели обшук у міськраді Запоріжжя і салоні краси радниці мера

Сам Буряк, коментуючи сьогодні обшуки, підтвердив, що вони проводились в Запорізькій міській раді, департаментах та на комунальних підприємствах, але не згадав про те, що правоохоронці приходили і в салоні краси Наталії Зайченко.

Як повідомлялось, працівники медичних закладів Запоріжжя закликали президента України Володимира Зеленського втрутитися у ситуацію, яка склалася у Запорізькій міській раді, яка спричинила затримку виплати зарплат медикам та фінансування міської системи охорони здоров’я.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя
NEWS
Британія ввела санкції проти співробітників ФСБ Росії, причетних до отруєння Навального
Британія ввела санкції проти співробітників ФСБ Росії, причетних до отруєння Навального
DAILY
Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського