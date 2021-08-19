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В горсовет Запорожья пришли с обысками

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Запорожье, Четверг 19 августа 2021 13:36
В горсовет Запорожья пришли с обысками Фото: в горсовет Запорожья пришли с обысками (forpost.media)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 19 августа в здании городского совета Запорожья проводят обыски. Правоохранители также пришли в районные администрации и коммунальные предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 061.ua.

Как сообщили местному изданию правоохранители, обыски проводятся у должностных лиц в рамках открытого уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

"Обыски проводятся непосредственно в помещении Запорожского городского совета, кабинетах мэра и советников, в райгосадминистрациях, коммунальных учреждениях, а также в салоне красоты "Персона", который принадлежит Наталье Зайченко",- говорится в сообщении.

В настоящее время в горсовете не предоставили никаких комментариев относительно обысков.

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