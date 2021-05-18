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Правоохранители оценили возможность объявления подозрения Коломойскому

Автор: Владислав Красинский, Олег Черныш, Анастасия Рокитна

В Украине правоохранители расследуют действия украинского бизнесмена Игоря Коломойского в рамках уголовных дел о выводе 5 млрд долларов из ПриватБанка и хищений на ПАО "Укрнафта". Однако, ему пока не планируют объявлять подозрение.

Об этом сообщил источник РБК-Украина в антикоррупционных органах, говорится в материале "Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине".

Собеседник издания отметил, что о вручении подозрений Коломойскому в рамках этих уголовных дел говорить еще рано.

"Дела еще на стадии расследования, отправлены международно-правовые поручения, назначены экспертизы. Говорить о вручении подозрения преждевременно", - сообщил источник.

Также РБК-Украина писало, что вопрос санкций против Коломойского не стоит на повестке дня.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что борьба с олигархами в Украине сравнима с "обезвреживанием атомной бомбы".

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил об уменьшении количества олигархов в Украине.

РБК-Украина писало, что 13 мая суд избрал меру пресечения Медведчуку - круглосуточный домашний арест до 9 июля 2021 года.

Как писало издание, после этого, на Медведчука надели электронный браслет.

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