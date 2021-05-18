Правоохранители оценили возможность объявления подозрения Коломойскому

В Украине правоохранители расследуют действия украинского бизнесмена Игоря Коломойского в рамках уголовных дел о выводе 5 млрд долларов из ПриватБанка и хищений на ПАО "Укрнафта". Однако, ему пока не планируют объявлять подозрение.

Об этом сообщил источник РБК-Украина в антикоррупционных органах, говорится в материале "Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине" .

Собеседник издания отметил, что о вручении подозрений Коломойскому в рамках этих уголовных дел говорить еще рано.

"Дела еще на стадии расследования, отправлены международно-правовые поручения, назначены экспертизы. Говорить о вручении подозрения преждевременно", - сообщил источник.