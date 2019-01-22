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Правоохранители отрыли дело по факту взрыва в одесском ресторане

Новости » Общество    22.01.2019 - 11:56
Правоохранители отрыли дело по факту взрыва в одесском ресторане
Фото: последствия взрыва в Одессе (od.npu.gov.ua)

На месте происшествия сдетонировало самодельное взрывное устройство

Правоохранители отрыли уголовное дело по факту взрыва в ресторане в Одессе,  который произошел 22 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию области.

Установлено, что на месте происшествия сдетонировало самодельное взрывное устройство.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия работают наряды полиции, следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, кинологи и специалисты взрывотехнического управления.

Напомним, в Одессе произошел взрыв в еще одном ресторане, пострадавших в результате инцидента нет.

Взрыв произошел в одном из технических помещений ресторана, расположенного в Приморском районе Одессы. В результате взрыва никто не пострадал.

Отметим, что вчера в Одессе произошел взрыв возле ресторана в Ванном переулке. По предварительным данным, в результате взрыва один человек получил повреждения в виде резаной раны предплечья. Пострадавшему на месте оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался.

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