Правоохранители отрыли дело по факту взрыва в одесском ресторане

Фото: последствия взрыва в Одессе (od.npu.gov.ua)

На месте происшествия сдетонировало самодельное взрывное устройство

Правоохранители отрыли уголовное дело по факту взрыва в ресторане в Одессе, который произошел 22 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию области.

Установлено, что на месте происшествия сдетонировало самодельное взрывное устройство.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия работают наряды полиции, следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, кинологи и специалисты взрывотехнического управления.

Напомним, в Одессе произошел взрыв в еще одном ресторане, пострадавших в результате инцидента нет.

Взрыв произошел в одном из технических помещений ресторана, расположенного в Приморском районе Одессы. В результате взрыва никто не пострадал.

Отметим, что вчера в Одессе произошел взрыв возле ресторана в Ванном переулке. По предварительным данным, в результате взрыва один человек получил повреждения в виде резаной раны предплечья. Пострадавшему на месте оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался.