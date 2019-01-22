ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Одессе произошел взрыв в еще одном ресторане

Новости » Происшествия    22.01.2019 - 11:07
В Одессе произошел взрыв в еще одном ресторане
Фото: последствия взрыва в Одессе (od.npu.gov.ua)

В результате инцидента пострадавших нет

В Одессе произошел взрыв в еще одном ресторане, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

Сообщается, что взрыв произошел в одном из технических помещений ресторана, расположенного в Приморском районе Одессы. В результате взрыва никто не пострадал. Сейчас на месте инцидента работают наряды полиции, следственно-оперативная группа, кинологи и специалисты взрывотехнического управления. После проверки инциденту предоставят соответствующую правовую квалификацию.

 

Фото: полиция на месте взрыва в Одессе (od.npu.gov.ua)

Напомним, ранее вчера в Одессе произошел взрыв возле ресторана в Ванном переулке. По предварительным данным, в результате взрыва один человек получил повреждения в виде резаной раны предплечья. Пострадавшему на месте оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался.

Отметим, ранее сообщалось о взрыве в Спасо-Преображенском кафедральном соборе УПЦ Московского патриархата в Сумах. По подозрению в причастности к инциденту задержали двух человек.

 

В РФ назвали возможную причину взрыва на судне в районе Керченского пролива
Новости Украины ОдессаресторанВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь