Фото: последствия взрыва в Одессе (od.npu.gov.ua)

В результате инцидента пострадавших нет

В Одессе произошел взрыв в еще одном ресторане, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

Сообщается, что взрыв произошел в одном из технических помещений ресторана, расположенного в Приморском районе Одессы. В результате взрыва никто не пострадал. Сейчас на месте инцидента работают наряды полиции, следственно-оперативная группа, кинологи и специалисты взрывотехнического управления. После проверки инциденту предоставят соответствующую правовую квалификацию.

Фото: полиция на месте взрыва в Одессе (od.npu.gov.ua)

Напомним, ранее вчера в Одессе произошел взрыв возле ресторана в Ванном переулке. По предварительным данным, в результате взрыва один человек получил повреждения в виде резаной раны предплечья. Пострадавшему на месте оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался.

Отметим, ранее сообщалось о взрыве в Спасо-Преображенском кафедральном соборе УПЦ Московского патриархата в Сумах. По подозрению в причастности к инциденту задержали двух человек.