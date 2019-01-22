Правоохоронці відкрили справу за фактом вибуху в одеському ресторані

Фото: наслідки вибуху в Одесі (od.npu.gov.ua)

На місці події здетонував вибуховий пристрій

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом вибуху в ресторані в Одесі, який відбувся 22 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію області.

Встановлено, що на місці події здетонував саморобний вибуховий пристрій.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

На місці події працюють наряди поліції, слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції, кінологи і фахівці вибухотехнічного управління.

Нагадаємо, в Одесі стався вибух у ще одному ресторані, постраждалих в результаті інциденту немає.

Вибух стався в одному із технічних приміщень ресторану, розташованого в Приморському районі Одеси. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Зазначимо, що вчора в Одесі стався вибух біля ресторану у Ваному провулку. За попередніми даними, в результаті вибуху одна людина отримала ушкодження у вигляді різаної рани передпліччя. Потерпілому на місці надали медичну допомогу, від госпіталізації він відмовився.