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В Одессе произошел взрыв возле ресторана

Новости » Происшествия    21.01.2019 - 13:03
В Одессе произошел взрыв возле ресторана
Фото: место происшествия (od.npu.gov.ua)

Полиция устанавливает обстоятельства

В Одессе сегодня, около полудня, в полицию поступило сообщение о том, что возле ресторана в Ванном переулке якобы прозвучал взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Одесской области.

По предварительным данным, в результате происшествия один человек получил повреждения в виде резаной раны предплечья.

"Пострадавшему на месте оказана медицинская помощь, от госпитализации мужчина отказался", - отметили в ведомстве.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

В Одессе произошел взрыв возле ресторанаФото: место происшествия (od.npu.gov.ru)

Напомним, пиротехники ГСЧС с начала 2019 года осуществили 32 выезда и уничтожили 355 взрывоопасных предметов.

РБК-Украина писало, что 2 января в Тернополе на улице Макаренко на втором этаже в общежитии взорвалась граната. В результате взрыва один человек погиб и еще двое получили ранения.

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