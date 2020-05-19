Правоохранители направили в суд обвинение против экс-нардепа Сольвара

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата 8-го созыва Руслана Сольвара. Его обвиняют в незаконном получении 361,5 тысяч гривен компенсации за жилье.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Сообщается, что экс-нардепу были выделены средства для найма жилья в гостинице "Киев" в связи с якобы отсутствием собственного жилья.

"Следствие установило, что народный депутат получил по наследству квартиру в столице, однако скрыл этот факт и не отказался от компенсации за жилье. Как следствие, из государственного бюджета было незаконно выплачено 361,5 тыс. гривен компенсаций", - сообщили в САП.

Действия бывшего нардепа квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия).

Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы до шести лет.

Напомним, в декабре 2019 года антикоррупционные органы сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье Руслану Сольвару. Позже суд избрал экс-нардепу меру пресечения в виде залога в размере 370 тыс. гривен.

В феврале 2020 года НАБУ завершило расследование по делу Руслана Сольвара.