Правоохоронці направили в суд обвинувачення проти екс-нардепа Сольвара

Правоохоронці направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата 8-го скликання Руслана Сольвара. Його звинувачують у незаконному отриманні 361,5 тисяч гривень компенсації за житло.

Про це повідомили в прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратурі (САП).

Повідомляється, що екс-нардепу були виділені кошти для найму житла в готелі "Київ" у зв'язку з нібито відсутністю власного житла.

"Слідство встановило, що народний депутат отримав у спадок квартиру в столиці, проте приховав цей факт і не відмовився від компенсації за житло. Як наслідок, з державного бюджету було незаконно виплачено 361,5 тис.. гривень компенсацій", - повідомили в САП.

Дії колишнього нардепа кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки).

Максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі до шести років.

Нагадаємо, в грудні 2019 року антикорупційні органи повідомили про підозру в незаконному отриманні компенсації за житло Руслану Сольвару. Пізніше суд обрав екс-нардепу запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 370 тис. гривень.

У лютому 2020 року НАБУ завершило розслідування по справі Руслана Сольвара.