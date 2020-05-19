Правоохоронці направили в суд обвинувачення проти екс-нардепа Сольвара

Сольвара звинувачують у незаконному привласненні понад 360 тисяч гривень компенсації за житло
Правоохоронці направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата 8-го скликання Руслана Сольвара. Його звинувачують у незаконному отриманні 361,5 тисяч гривень компенсації за житло.
Про це повідомили в прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратурі (САП).
Повідомляється, що екс-нардепу були виділені кошти для найму житла в готелі "Київ" у зв'язку з нібито відсутністю власного житла.
"Слідство встановило, що народний депутат отримав у спадок квартиру в столиці, проте приховав цей факт і не відмовився від компенсації за житло. Як наслідок, з державного бюджету було незаконно виплачено 361,5 тис.. гривень компенсацій", - повідомили в САП.
Дії колишнього нардепа кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки).
Максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі до шести років.
Нагадаємо, в грудні 2019 року антикорупційні органи повідомили про підозру в незаконному отриманні компенсації за житло Руслану Сольвару. Пізніше суд обрав екс-нардепу запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 370 тис. гривень.
У лютому 2020 року НАБУ завершило розслідування по справі Руслана Сольвара.
Автор: Игорь Литвиненко