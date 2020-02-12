НАБУ завершило расследование в отношении экс-нардепа Сольвара

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Детективы открыли материалы дела подозреваемому и его защитникам

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование по делу о незаконном получении бывшим народным депутатом Русланом Сольваром более 361 тыс. грн компенсации за жилье. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

В НАБУ напомнили, что экс-нардеп в 2014 году снимал за государственный счет номер в гостинице "Киев". Компенсация предоставлялась в связи с отсутствием у него собственного жилья. По данным следствия, в 2017 году у Сольвара появилась собственная квартира, однако он продолжал и в дальнейшем получать компенсацию за жилье из госбюджета.

"Только в октябре 2018 года, после ряда публикаций в СМИ, народный депутат отказался от получения денежных средств. За эти полтора года, как установило следствие, экс-нардеп успел безосновательно получить более 361 тыс. грн компенсации за съем жилья", - говорится в сообщении.

В данный момент детективы НАБУ и прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры открыли подозреваемому и его защитникам материалы дела для ознакомления перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд.

В НАБУ также отметили, что детективы расследуют несколько аналогичных эпизодов злоупотреблений народных депутатов прошлого созыва.

Напомним, ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд избрал экс-нардепу Руслану Сольвару меру пресечения в виде залога в размере 370 тыс. гривен.