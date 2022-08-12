Правоохранители Литвы заинтересовались имуществом Шария и начали расследование

Генпрокуратура Литвы начала расследование возможного отмывания денег Анатолием Шарием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 15min.lt.

По данным правоохранителей Литвы, расследование начали по статье "легализация имущества, полученного преступным путем". Проверку возможной противоправной деятельности будет осуществлять Служба расследований финансовых преступлений. Сообщается, что расследование начали после получения заявления, в котором говорилось, что с 2012 года Шарий мог осуществлять незарегистрированную деятельность, получать незадекларированные доходы по непонятным российских источников и уклоняться от уплаты налогов. На тот момент он был резидентом Литвы.