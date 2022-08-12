Правоохоронці Литви зацікавились майном Шарія і почали розслідування

Генпрокуратура Литви розпочала розслідування можливого відмивання грошей Анатолієм Шарієм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 15min.lt.

За даними правоохоронців Литви, розслідування почали за статтею "легалізація майна, отриманого злочинним шляхом". Перевірку можливої протиправної діяльності буде здійснювати Служба розслідувань фінансових злочинів. Повідомляється, що розслідування розпочали після отримання заяви, в якій розказувалось, що з 2012 року Шарій міг провадити незареєстровану діяльність, отримувати незадекларовані доходи з незрозумілих російських джерел та ухилятися від сплати податків. На той момент він був резидентом Литви.