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Правоохоронці Литви зацікавились майном Шарія і почали розслідування

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Литва, П'ятниця 12 серпня 2022 18:41
Правоохоронці Литви зацікавились майном Шарія і почали розслідування Фото: Анатолій Шарій (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

Генпрокуратура Литви розпочала розслідування можливого відмивання грошей Анатолієм Шарієм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 15min.lt.

За даними правоохоронців Литви, розслідування почали за статтею "легалізація майна, отриманого злочинним шляхом". Перевірку можливої протиправної діяльності буде здійснювати Служба розслідувань фінансових злочинів.

Повідомляється, що розслідування розпочали після отримання заяви, в якій розказувалось, що з 2012 року Шарій міг провадити незареєстровану діяльність, отримувати незадекларовані доходи з незрозумілих російських джерел та ухилятися від сплати податків. На той момент він був резидентом Литви.

Нагадаємо, що Анатолія Шарія затримали в Іспанії по запиту України. Служба безпеки України підозрює його у державній зраді.

Екс-генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що екстрадиція може тривати приблизно рік.

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