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Правоохранители блокировали деятельность международной наркогруппировки

Новости » Происшествия    29.05.2019 - 23:40
Правоохранители блокировали деятельность международной наркогруппировки
Фото: изъятые наркотики (npu.gov.ua)

За год преступники переправили в Украину 150 тыс. таблеток с наркотическим веществом

Украинские правоохранители вместе с правоохранителями Франции и Польши пресекли деятельность международной организованной преступной группировки, которая занималось контрабандой наркотиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-службу Нацполиции.

В полиции сообщили, что правоохранителями было установлено, что в состав преступной группы входило 11 человек.

"Злоумышленники переправляли из Франции через Польшу в Украину лекарственное средство "Субутекс", который содержит наркотическое вещество бупренорфин", - рассказали правоохранители.

В течение года наркогруппировка на территорию Украины переправила 150 тыс. таблеток на сумму в 40 млн гривен.

"Спецоперация по пресечению деятельности наркогруппировки стартовала в Украине с задержания оперативниками СБУ в пограничном пункте "Рава-Руська" одного из соучастников группировки с семью тысячами таблеток наркосодержащего препарата. Сразу после этого правоохранители Франции и Польши начали задерживать сообщников на своей территории", - сообщили в полиции.

Сотрудники СБУ провели ряд обысков у фигурантов и изъяли оружие и часть таблеток с предыдущих поставок, а также задержали организатора преступной группировки.

Трем задержанным гражданам на территории Украины сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 305 (Контрабанда наркотических средств) и ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) УК Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"В дальнейшем предполагается экстрадиция в Украину других участников международной наркогруппировки", - добавили правоохранители.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Харьковской обл. задержали полицейских за покрывании наркоторговцев. Оперативниками было установлено, что группа офицеров полиции, среди которых сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, наладили схему вымогания и получения взяток от лиц, которые распространяли наркотические вещества.

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