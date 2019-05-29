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Правоохоронці блокували діяльність міжнародного наркоугрупування

Новини » Надзвичайні події    29.05.2019 - 23:40
Правоохоронці блокували діяльність міжнародного наркоугрупування
Фото: вилучені наркотики (npu.gov.ua)

За рік злочинці переправили до України 150 тис. пігулок з наркотичною речовиною

Українські правоохоронці разом з правоохоронцями Франції та Польщі припинили діяльність міжнародного організованого злочинного угрупування, що займалось контрабандою наркотиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

В поліції повідомили, що правоохоронцями була встановлено, що до складу злочинної групи входило 11 чоловік.

"Зловмисники переправляли з Франції через Польщу в Україну лікарський засіб "Субутекс", який містить наркотичну речовину бупренорфін", - розповіли правоохоронці.

Протягом року наркоугруповання на територію України переправило 150 тис. пігулок на суму в 40 млн гривень.

"Спецоперація із припинення діяльності наркоугруповання стартувала в Україні із затримання оперативниками СБУ в прикордонному пункті "Рава-Руська" одного із співучасників угруповання з сімома тисячами пігулок нарковмісного препарату. Відразу після цього правоохоронці Франції та Польщі почали затримувати спільників на своїй території", - повідомили в поліції.

Співробітники СБУ провели низку обшуків у фігурантів  та вилучили зброю та частину пігулок з попередніх поставок, а також затримали організатора злочинного угрупування.

Трьом затриманим громадянам на території України повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, які передбачені ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів) та ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) КК України, а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"У подальшому передбачається екстрадиція до України інших учасників міжнародного наркоугруповання", - додали правоохоронці.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Харківській обл. затримали поліцейських за покривання наркоторговців. Оперативниками було встановлено, що група офіцерів поліції, серед яких працівники підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, налагодили схему вимагання й отримання хабарів від осіб, які розповсюджували наркотичні речовини.

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