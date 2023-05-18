Правоохранители установили личности еще двух российских военных, которые расстреливали гражданских во время оккупации Бучи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства внутренних дел.

Отмечается, что среди преступников:

командир парашютно-десантной роты;

командир отделения 137-го парашютно-десантного полка, 106 десантной дивизии.

Фото: правоохранители установили личности еще двух россиян, причастных к зверствам в Буче (twitter.com/MVS_UA)

"Им инкриминируют "Нарушение законов и обычаев войны", что предусматривает до 12 лет тюрьмы", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что 2 марта 2022 года, во время оккупации Бучанского района, преступники открыли огонь по двум автомобилям, в которых находились гражданские. Пострадавшие выжили и уехали из-под обстрела.

Фото: правоохранители установили личности еще двух россиян, причастных к зверствам в Буче (twitter.com/MVS_UA)