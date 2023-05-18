Правоохранители установили личности еще двух россиян причастных к зверствам в Буче
Правоохранители установили личности еще двух российских военных, которые расстреливали гражданских во время оккупации Бучи.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства внутренних дел.
Отмечается, что среди преступников:
- командир парашютно-десантной роты;
- командир отделения 137-го парашютно-десантного полка, 106 десантной дивизии.
Фото: правоохранители установили личности еще двух россиян, причастных к зверствам в Буче (twitter.com/MVS_UA)
"Им инкриминируют "Нарушение законов и обычаев войны", что предусматривает до 12 лет тюрьмы", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что 2 марта 2022 года, во время оккупации Бучанского района, преступники открыли огонь по двум автомобилям, в которых находились гражданские. Пострадавшие выжили и уехали из-под обстрела.
Фото: правоохранители установили личности еще двух россиян, причастных к зверствам в Буче (twitter.com/MVS_UA)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небитова, после деоккупации региона пропавшими без вести до сих пор считается 281 человек. Также еще не опознаны более 190 тел.
Также недавно The New York Times, идентифицировало десятки российских военных, убивавших гражданских в Буче.
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