Правоохоронці викрили схеми для ухилянтів у 5 областях України: що відомо

"У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок. Ділки пропонували військовозобов’язаним втекти до Євросоюзу на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів", - інформують у відомстві.

Вартість таких "послуг" оцінювали від 3 до 10 тисяч доларів. Сума залежала від терміновості та способу втечі.

"Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти нелегальному переправленню за кордон понад 50 потенційних призовників", - зазначають в СБУ

У Києві:

нейтралізовано злочинну групу, до якої входило двоє посадовців столичних медзакладів та очільниця місцевої громадської організації.

Фігуранти фабрикували для своїх клієнтів висновки лікарських обстежень щодо наявності у них тяжких діагнозів.

Потім фіктивні документи подавали до центру медико-соціальної експертизи для встановлення ухилянтам 2-ї чи 3-ї груп інвалідності.

Отриману підробку вони планували використати для незаконного виїзду за межі України, щоб сховатися від мобілізації.

У Чернівцях:

викрито ще трьох посадовців місцевих лікарень, які торгували фальшивими меддовідками про наявність психічних захворювань.

Щоб максимально приховати "схему", її організатори фіктивно оформлювали своїм клієнтам госпіталізацію та виписки щодо проходження стаціонарного лікування.

У Львові:

"на гарячому" затримано ще одну медпрацівницю, яка продавала підроблені висновки медико-соціальної експертизи про встановлення груп інвалідності.

У Черкаській області

викрито очільницю приватної компанії у сфері будівництва. За гроші вона сприяла в оформленні інвалідності для жінок потенційних призовників.

У Хмельницькій області:

затримано місцевого барбера, який за гроші організував переправлення ухилянтів до ЄС.

"За всіма викритими фактами триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності", - зазначили у Службі безпеки.