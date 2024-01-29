Правоохранители разоблачили схемы для уклонистов в 5 областях Украины: что известно

"В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны организаторы сделок. Дельцы предлагали военнообязанным бежать в Евросоюз на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов", - информируют в ведомстве.

Стоимость таких услуг оценивали от 3 до 10 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности и способа бегства.

"Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить нелегальную переправку за границу более 50 потенциальных призывников", - отмечают в СБУ.

В Киеве:

нейтрализована преступная группа, в которую входили два чиновника столичных медучреждений и глава местной общественной организации.

Фигуранты фабриковали для своих клиентов выводы врачебных обследований о наличии у них тяжелых диагнозов.

Затем фиктивные документы подавали в центр медико-социальной экспертизы для установления уклоняющимся 2-й или 3-й групп инвалидности.

Полученную подделку они планировали использовать для незаконного выезда за пределы Украины, чтобы скрыться от мобилизации.

В Черновцах:

разоблачены еще три чиновника местных больниц, которые торговали фальшивыми медсправками о наличии психических заболеваний.

Чтобы максимально скрыть "схему", ее организаторы фиктивно оформляли своим клиентам госпитализацию и выписки по прохождению стационарного лечения.

Во Львове:

"на горячем" задержана еще одна медработница, продававшая поддельные выводы медико-социальной экспертизы об установлении групп инвалидности.

В Черкасской области

разоблачена глава частной компании в сфере строительства. За деньги она способствовала оформлению инвалидности для женщин потенциальных призывников.

В Хмельницкой области:

задержан местный барбер, который за деньги организовал переправку уклонистов в ЕС.

"По всем разоблаченным фактам продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности", - отметили в Службе безопасности.