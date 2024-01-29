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Правоохранители разоблачили схемы для уклонистов в 5 областях Украины: что известно

Фото: СБУ разоблачила схемы для уклонистов в 5 областях Украины (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители заблокировали новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста в пяти областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны организаторы сделок. Дельцы предлагали военнообязанным бежать в Евросоюз на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов", - информируют в ведомстве.

Стоимость таких услуг оценивали от 3 до 10 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности и способа бегства.

"Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить нелегальную переправку за границу более 50 потенциальных призывников", - отмечают в СБУ.

В Киеве:

нейтрализована преступная группа, в которую входили два чиновника столичных медучреждений и глава местной общественной организации.

Фигуранты фабриковали для своих клиентов выводы врачебных обследований о наличии у них тяжелых диагнозов.

Затем фиктивные документы подавали в центр медико-социальной экспертизы для установления уклоняющимся 2-й или 3-й групп инвалидности.

Полученную подделку они планировали использовать для незаконного выезда за пределы Украины, чтобы скрыться от мобилизации.

В Черновцах:

разоблачены еще три чиновника местных больниц, которые торговали фальшивыми медсправками о наличии психических заболеваний.

Чтобы максимально скрыть "схему", ее организаторы фиктивно оформляли своим клиентам госпитализацию и выписки по прохождению стационарного лечения.

Во Львове:

"на горячем" задержана еще одна медработница, продававшая поддельные выводы медико-социальной экспертизы об установлении групп инвалидности.

В Черкасской области

разоблачена глава частной компании в сфере строительства. За деньги она способствовала оформлению инвалидности для женщин потенциальных призывников.

В Хмельницкой области:

задержан местный барбер, который за деньги организовал переправку уклонистов в ЕС.

"По всем разоблаченным фактам продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности", - отметили в Службе безопасности.

Фото: задержание подозреваемых в организации схем уклоняющихся (t.me/SBUkr)

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны за денежное вознаграждение.

Например, недавно на пограничном пункте "Рава-Русская" был задержан мужчина, который пытался дать пограничнику взятку, чтобы выехать из Украины.

Между тем, Служба безопасности Украины разоблачила новые схемы для уклонистов в ряде городов Украины. Организаторы сделок торговали статусом лица с инвалидностью, а также студенческими билетами зарубежных вузов.

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Служба безопасности Украины