Правоохоронці заблокували підпільну "фабрику" підробних документів. Щомісяця зловмисники "заробляли" до трьох мільйонів гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції України.
Зловмисники організували масштабне виробництво фальшивих документів, зокрема й тих, які видаються підрозділами системи Міністерства внутрішніх справ (МВС) та Служби безпеки України (ЗСУ).
Організував "бізнес" 27-річний мешканець Прикарпаття, який залучив до діяльності інших осіб з низки регіонів.
Серед асортименту підроблених документів, які виготовляла "фабрика":
Зокрема можна було придбати посвідчення Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, СБУ.
Замовлення підозрювані приймали через Telegram й, щоб не потрапили у поле зору правоохоронців, організували власну систему конспірації завдяки одноденним сім-картам. Усі відправлення відсилались вночі через поштомати.
Вартість підробки залежала від складності документ й терміновості виготовлення:
В місяць прибутки зловмисників сягали до трьох мільйонів гривень.
Фото: правоохоронці викрили "фабрику" підробних документів (t.me/UA_National_Police)
Загалом правоохоронці провели у фігурантів більше 30 обшуків, під час яких було виявлено:
Головних фігурантів справи було затримано й повідомлено про підозру за:
Їм загрожує до десяти років тюрми.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Києві було викрито адвоката, який підробив лист районного суду, щоб заволодіти коштами у розмірі 4 мільйонів гривень.
Зокрема у 2023-му було викрито директора громадської організації, який підробляв росіянам документи, щоб допомогти їм виїхати за кордон.
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