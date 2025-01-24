Подробности дела

Злоумышленники организовали масштабное производство фальшивых документов, в том числе и тех, которые выдаются подразделениями системы Министерства внутренних дел (МВД) и Службы безопасности Украины (ВСУ).

Организовал "бизнес" 27-летний житель Прикарпатья, который привлек к деятельности других лиц из ряда регионов.

Среди ассортимента поддельных документов, которые изготавливала "фабрика":

паспорт;

водительское удостоверение;

техпаспорт на авто;

различные документы учреждений и организаций.

В частности можно было приобрести удостоверение Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, СБУ.

Заказы подозреваемые принимали через Telegram и, чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, организовали собственную систему конспирации благодаря однодневным сим-картам. Все отправления отсылались ночью через почтоматы.

Стоимость подделки зависела от сложности документ и срочности изготовления:

водительское удостоверение стоило чуть больше 8 тысяч гривен;

загранпаспорт - около 2 тысяч долларов;

удостоверение СБУ или Нацполиции - 1,5 тысячи долларов.

В месяц доходы злоумышленников достигали до трех миллионов гривен.

Фото: правоохранители разоблачили "фабрику" поддельных документов (t.me/UA_National_Police)

В общем правоохранители провели у фигурантов более 30 обысков, во время которых было обнаружено:

незаполненные "удостоверения" СБУ, Нацгвардии, Вооруженных сил Украины, ГСЧС, УБД; гербовые печати различных госучреждений;

заготовки паспортов, водительских удостоверений;

эскизы печатей с российской символикой.

Что грозит

Главные фигуранты дела были задержаны и уведомлены о подозрении по:

ч. 1 и ч. 2 ст. 199;

ч. 3 ст. 358.

Им грозит до десяти лет тюрьмы.