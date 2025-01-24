RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Правоохранители разоблачили "фабрику" поддельных документов

Фото: правоохранители разоблачили "фабрику" поддельных документов (t.me/UA_National_Police)
Автор: Сергей Пышкин

Правоохранители заблокировали подпольную "фабрику" поддельных документов. Ежемесячно злоумышленники "зарабатывали" до трех миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции Украины.

Подробности дела

Злоумышленники организовали масштабное производство фальшивых документов, в том числе и тех, которые выдаются подразделениями системы Министерства внутренних дел (МВД) и Службы безопасности Украины (ВСУ).

Организовал "бизнес" 27-летний житель Прикарпатья, который привлек к деятельности других лиц из ряда регионов.

Среди ассортимента поддельных документов, которые изготавливала "фабрика":

  • паспорт;
  • водительское удостоверение;
  • техпаспорт на авто;
  • различные документы учреждений и организаций.

В частности можно было приобрести удостоверение Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, СБУ.

Заказы подозреваемые принимали через Telegram и, чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, организовали собственную систему конспирации благодаря однодневным сим-картам. Все отправления отсылались ночью через почтоматы.

Стоимость подделки зависела от сложности документ и срочности изготовления:

  • водительское удостоверение стоило чуть больше 8 тысяч гривен;
  • загранпаспорт - около 2 тысяч долларов;
  • удостоверение СБУ или Нацполиции - 1,5 тысячи долларов.

В месяц доходы злоумышленников достигали до трех миллионов гривен.

 

Фото: правоохранители разоблачили "фабрику" поддельных документов (t.me/UA_National_Police)

В общем правоохранители провели у фигурантов более 30 обысков, во время которых было обнаружено:

  • незаполненные "удостоверения" СБУ, Нацгвардии, Вооруженных сил Украины, ГСЧС, УБД; гербовые печати различных госучреждений;
  • заготовки паспортов, водительских удостоверений;
  • эскизы печатей с российской символикой.

Что грозит

Главные фигуранты дела были задержаны и уведомлены о подозрении по:

  • ч. 1 и ч. 2 ст. 199;
  • ч. 3 ст. 358.

Им грозит до десяти лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Киеве был разоблачен адвокат, который подделал письмо районного суда, чтобы завладеть средствами в размере 4 миллионов гривен.

В частности в 2023-м был разоблачен директор общественной организации, который подделывал россиянам документы, чтобы помочь им выехать за границу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальная полиция