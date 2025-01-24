Правоохранители заблокировали подпольную "фабрику" поддельных документов. Ежемесячно злоумышленники "зарабатывали" до трех миллионов гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции Украины.
Злоумышленники организовали масштабное производство фальшивых документов, в том числе и тех, которые выдаются подразделениями системы Министерства внутренних дел (МВД) и Службы безопасности Украины (ВСУ).
Организовал "бизнес" 27-летний житель Прикарпатья, который привлек к деятельности других лиц из ряда регионов.
Среди ассортимента поддельных документов, которые изготавливала "фабрика":
В частности можно было приобрести удостоверение Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, СБУ.
Заказы подозреваемые принимали через Telegram и, чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, организовали собственную систему конспирации благодаря однодневным сим-картам. Все отправления отсылались ночью через почтоматы.
Стоимость подделки зависела от сложности документ и срочности изготовления:
В месяц доходы злоумышленников достигали до трех миллионов гривен.
Фото: правоохранители разоблачили "фабрику" поддельных документов (t.me/UA_National_Police)
В общем правоохранители провели у фигурантов более 30 обысков, во время которых было обнаружено:
Главные фигуранты дела были задержаны и уведомлены о подозрении по:
Им грозит до десяти лет тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Киеве был разоблачен адвокат, который подделал письмо районного суда, чтобы завладеть средствами в размере 4 миллионов гривен.
В частности в 2023-м был разоблачен директор общественной организации, который подделывал россиянам документы, чтобы помочь им выехать за границу.
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