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Правоохоронці "на гарячому" затримали главу райсуду в Одеській області

Фото: в Одеській області викрили суддю, що вимагав хабар (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Каріна Левицька

В Одеській області, сьогодні, 29 вересня, затримали виконувача обов'язків голови Комінтернівського райсуду. Він вимагав хабар за прийняття рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

"НАБУ і САП спільно з СБУ викрили "на гарячому" в.о. Голови Комінтернівського райсуду Одеської області", - повідомили в НАБУ.

За даними правоохоронців, суддю викрили при одержанні майже 50 тисяч гривень, які він прохав за прийняття рішень про забезпечення позову та витребування документів у цивільній справі.

У разі доведення провини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що державного інспектора відділу з питань безпеки праці було викрито на одержанні неправомірної вигоди в Києві. Він налагодив схему виплати йому "щомісячної данини" від підприємців.

До цього співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро викрили суддю Броварського міськрайонного суду Київської області на корупції. Він вимагав 4 тисячі доларів хабаря за "правильне вирішення питання" під час засідання.

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