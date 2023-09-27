Суддю з Київської області впіймали на хабарі за "правильне" рішення

Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро викрили суддю Броварського міськрайонного суду Київської області на корупції. Він вимагав 4 тисячі доларів хабаря за "правильне вирішення питання" під час засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

Правоохоронці викрили суддю "на гарячому" при отриманні другого траншу неправомірної вигоди у 3 тисячі доларів.

Слідство встановило, що суддя отримав хабар від представника однієї зі сторін у цивільній справі. За це він обіцяв ухвалити рішення на користь цієї сторони.

Чоловік отримував неправомірну вигоду двома траншами: спочатку 1 тисяч доларів за рішення, що зобов'язало іншу сторону шукати додаткові докази у справі, а ще 3 тисяч - за рішення про стягнення боргу на користь позивача.

Судді повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Під час обшуків у нього вилучили розфасовані в різні конверти 15 600 доларів.

Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.

Корупція в судах в Україні

На жаль, в Україні все ще "процвітає" корупція. Зокрема, нерідко з'являється інформація про факти хабарництва у суді.

Найрезонанснішою справою щодо корупції у судах за останній час є розслідування щодо колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва.

Ще навесні Князєва спіймали на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. Його усунули з посади та призначили арешт з можливістю внесення застави у розмірі 107 млн гривень. Проте з того часу її вже двічі зменшували. Наразі розмір застави складає 45 млн гривень.

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