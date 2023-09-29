RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Правоохранители "на горячем" задержали главу райсуда в Одесской области

Фото: в Одесской области разоблачили требовавшего взятку судью (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая

В Одесской области, сегодня, 29 сентября, задержали исполняющего обязанности главы Коминтерновского райсуда. Он требовал взятку за принятие решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

"НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили "на горячем" и.о. главы Коминтерновского райсуда Одесской области", - сообщили в НАБУ.

По данным правоохранителей, судью разоблачили при получении почти 50 тысяч гривен, которые он просил за принятие решений об обеспечении иска и истребовании документов по гражданскому делу.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, сегодня мы сообщали, что государственный инспектор отдела по вопросам безопасности труда был разоблачен на получении неправомерной выгоды в Киеве. Он наладил схему выплаты ему "ежемесячной дани" от предпринимателей.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро разоблачили судью Броварского горрайонного суда Киевской области на коррупции. Он потребовал 4 тысячи долларов взятки за "правильное решение вопроса" во время заседания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Судполиция