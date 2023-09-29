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В Києві держінспектор налаштував схему "щомісячної данини": його зтримали

Київ, П'ятниця 29 вересня 2023 17:20
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В Києві держінспектор налаштував схему "щомісячної данини": його зтримали Фото: київський держінспектор брав хабарі з підприємців ( flickr.com National Bank Of Ukraine)
Автор: Каріна Левицька

Державного інспектора відділу з питань безпеки праці було викрито на одержанні неправомірної вигоди в Києві. Він налагодив схему виплати йому "щомісячної данини" від підприємців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву київської міської прокуратури.

Правоохоронці встановили, що київський інспектор налагодив схему здирництва з підприємців. За безперешкодне здійснення підприємницької діяльності, не проведення інспекційних перевірок та не складання адміністративних матеріалів він вимагав у суб’єктів господарювання щомісячну сплату у сумі 10 тисяч гривень.

Також, за даними поліції, він називав підприємцям дату, до якої має бути сплачена щомісячна "данина".

Посадовця затримали "на гарячому". Наразі йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Львівській області лікар намагалася з'їсти хабар, який взяла у військового.

До цього співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро викрили суддю Броварського міськрайонного суду Київської області на корупції. Він вимагав 4 тисячі доларів хабаря за "правильне вирішення питання" під час засідання.

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