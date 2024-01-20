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Правоохоронці в Херсонській області знищили дрон РФ з автомата (відео)

Фото: правоохоронці збили дрон з автомата (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Херсонській області правоохоронцям вдалось ліквідувати ворожий безпілотник за допомогою стрілецької зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

Бодікамера бійця роти поліції особливого призначення зафіксувала бій із ворожими дронами в багатостраждальному Бериславі.

"Зі стрілецької зброї та за допомоги спеціальних засобів спецпризначенці того разу знищили два БпЛА противника", - повідомили в поліції.

 

За даними правоохоронців загалом, на рахунку цього підрозділу вже більше двох десятків "приземлених" та знищених ворожих "пташок".

Військові ЗСУ використовують російські дрони проти них

Нагадаємо, ми повідомляли, що на початку місяця Сили оборони України виявили та знешкодили дрон росіян у Харківській області. В подальшому його планують використовувати для атак по окупантах.

Пізніше ситуація повторилась на Запорізькому напрямку. Там українські прикордонники відбили атаку дронів та змогли "затрофеїти" один з них.

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