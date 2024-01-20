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Правоохранители в Херсонской области уничтожили дрон РФ из автомата (видео)

Фото: правоохранители сбили дрон из автомата (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Херсонской области правоохранителям удалось ликвидировать вражеский беспилотник с помощью стрелкового оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Бодикамера бойца роты полиции особого назначения зафиксировала бой с вражескими дронами в многострадальном Бериславе.

"Из стрелкового оружия и с помощью специальных средств спецназовцы в тот раз уничтожили два БпЛА противника", - сообщили в полиции.

По данным правоохранителей в целом, на счету этого подразделения уже более двух десятков "приземленных" и уничтоженных вражеских "птичек".

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Напомним, мы сообщали, что в начале месяца Силы обороны Украины обнаружили и обезвредили дрон россиян в Харьковской области. В дальнейшем его планируют использовать для атак по оккупантам.

Позже ситуация повторилась в Запорожском направлении. Там украинские пограничники отбили атаку дронов и смогли "затрофеить" один из них.

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