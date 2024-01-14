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Прикордонники відбили атаку дронів на Запорізькому напрямку, один "затрофеїли"

Запоріжжя, Неділя 14 січня 2024 15:25
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Прикордонники відбили атаку дронів на Запорізькому напрямку, один "затрофеїли" Фото: прикордонники відбили атаку дронів на Запорізькому напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники відбили атаку дронів на Запорізькому напрямку. Захисники ліквідували всі ворожі "пташки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Facebook.

Прикордонники зазначили, що ворог використовує погодні умови і продовжує завдавати ударів FPV-дронами.

На Запорізькому напрямку прикордонники-оператори безпілотників знищили всі російські БПЛА, один з них "затрофеїли". Бійці ДПСУ додають, що дрон заплутався у лінії електропередач, а смертоносний вантаж приземлився, не вибухнувши.

У прикордонній службі розповіли, що прикордонники з позивними "Француз" і "Пугач" відбили десяток БпЛА загарбника.

Фото: прикордонники відбили атаку дронів на Запорізькому напрямку (facebook.com/DPSUkraine)

Ситуація на фронті

Влітку 2023 року українські військові розпочали контрнаступ на півдні та сході нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити понад десяток населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.

Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні і за можливості атакують.

Раніше німецьке видання Welt заявляло, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує новий контрнаступ. За даними експертів і журналістів, ймовірно, збирають ресурси для нових операцій у 2024 році.

Детальніше про ситуацію на передовій - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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