Полетить назад до окупантів. У Харківській області "приземлили" дрон росіян

Сили оборони України виявили та знешкодили дрон росіян у Харківській області. Його планують використовувати для атак по окупантах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Прикордонники бригади "Гвардії наступу Сталевий рубіж" за допомогою антидронової рушниці приземлили дрон-камікадзе з вибухівкою", - йдеться в заяві. Зазначається, що це сталося в Харківській області. Фото: Дрон росіян (t.me/DPSUkr) "Після невеликого "апгрейду" БпЛА з сюрпризами відправлять окупантам у відповідь", - додали в ДПСУ. Ситуація на фронті Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські військові відбили 14 атак противника на Мар'їнському напрямку, стримують ворога на Авдіївському напрямку. Авіація уразила 12 районів зосередження особового складу противника. Також речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомляв, що окупанти збільшують кількість снайперів вздовж лінії фронту.