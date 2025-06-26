Продавали медвисновки та маршрути: СБУ затримала організаторів кількох схем для ухилянтів

СБУ та Національна поліція ліквідували 8 нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. Фігуранти справ продавали охочим "послуги" з уникнення призову на підставі підроблених документів, або втечі за кордон поза пунктами пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Так, у Кіровоградській області затримано гендиректора приватної лікарні та заступника керівника центру швидкої допомоги, які готували фіктивні медвисновки про непридатність до служби за станом здоров’я.

Щоб сфальсифікувати історію хвороб своїх клієнтів, ділки брали реальні результати обстежень інших пацієнтів.

У Київській області затримано заступника комбата військової частини та його водія, які торгували "тиловими" посадами. За гроші вони пропонували військовослужбовцям переведення у підрозділи, віддалені від передової.

У Черкаській області затримали медсестру приватної лікарні та колишню секретарку лікарсько-консультативної комісії, яка вже має підозру за підроблення документів. Фігурантки продавали довідки про наявність інвалідності у родичів своїх клієнтів.

На Закарпатті затримано чотирьох ділків, які продавали військовозобов’язаним маршрути втечі до ЄС через ліс в обхід контрольно-пропускних пунктів. В Івано-Франківській області підозру отримав безробітний місцевий, який діяв за схожою "схемою" та переводив ухилянтів за кордон "гірськими стежками".

На Львівщині правоохоронці затримали місцевого, який за 8 тисяч доларів обіцяв ухилянтам "трансфер" до ЄС поза пунктами пропуску. Затримання відбулося "на гарячому", коли фігурант отримував гроші від клієнта за організацію втечі за кордон. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Інші схеми з ухилення від мобілізації

Нещодавно СБУ викрила чергову масштабну схему ухилення від мобілізації. Чоловіки відразу з кількох регіонів України оформлювали фіктивні документи про догляд за родичами з інвалідністю. Схема діяла у більшості регіонів України, правоохоронні органи провели десятки обшуків у причетних.

Також Служба безпеки України за участі Національної поліції затримала ділків, які допомагали українцям уникати мобілізації до Збройних сил. Зловмисники навіть "клонували" для цього додатки "Резерв+" та "Дія".