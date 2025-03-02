Право на відстрочку. Як оформити постійний догляд, якщо у родича немає інвалідності

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Оформлення догляду за родичем: що треба знати

Оформлення постійного догляду за близьким родичем передбачає офіційне визнання потреби особи в сторонній допомозі та надання відповідної підтримки доглядальнику. Залежно від обставин догляд може здійснюватися на професійній або непрофесійній основі.

Догляд на професійній основі здійснюється соціальними працівниками або доглядальниками, які працюють у державних або приватних установах.

Догляд на непрофесійній основі, такий догляд надається родичами або іншими особами без спеціальної підготовки. В деяких випадках доглядальник може отримати компенсацію від держави.

Підстави для надання догляду, якщо немає 2 групи інвалідності

Висновок медико-соціальної експертної комісії

Особи з III групою інвалідності зазвичай вважаються частково працездатними і не завжди потребують постійного стороннього догляду.

Але якщо стан здоров'я вимагає такого догляду, це повинно бути підтверджено відповідним медичним висновком. Це може бути висновок медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), але в ньому має бути зазначено, що особа потребує стороннього догляду.

Висновок лікарсько-консультативної комісії

Оформлення догляду за особою без інвалідності потребує підтвердження потреби в догляді.

Людина має отримати висновок лікарсько- консультативної комісії (ЛКК) про те, що вона потребує постійного стороннього догляду. Це стосується переважно людей похилого віку з обмеженнями життєдіяльності, які не мають офіційно встановленої інвалідності.

Постійний догляд за родичем є підставою для оформлення відстрочки від мобілізації (фото: Getty Images)

Чи складно оформити постійний догляд без інвалідності

Оформлення постійного догляду за особою без групи інвалідності має певні складнощі, але процес загалом посильний.

Ось основні труднощі, з якими ви можете зіткнутися:

Отримання медичного висновку може бути непростим процесом. ЛКК (лікарсько-консультативна комісія) повинна підтвердити, що людина дійсно потребує постійного стороннього догляду. Для цього може знадобитися зібрати медичну документацію, пройти додаткові обстеження, що потребує немало часу та зусиль.

Бюрократичні перепони. Збір усіх необхідних документів і довідок може зайняти немало часу. Часто виникає потреба додаткових документів, про які вас не попередили заздалегідь.

Попри ці складнощі, багато людей успішно оформлюють такий догляд. Найкраще попередньо проконсультуватися з соціальними працівниками та юристом, який має досвід такого оформлення і може надати практичні поради.