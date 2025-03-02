Право на отсрочку. Как оформить постоянный уход, если у родственника нет инвалидности

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Оформление ухода за родственником: что нужно знать

Оформление постоянного ухода за близким родственником предусматривает официальное признание потребности лица в посторонней помощи и оказание соответствующей поддержки сиделки. В зависимости от обстоятельств уход может осуществляться на профессиональной или непрофессиональной основе.

Уход на профессиональной основе осуществляется социальными работниками или сиделками, работающими в государственных или частных учреждениях.

Уход на непрофессиональной основе, такой уход предоставляется родственниками или другими лицами без специальной подготовки. В некоторых случаях сиделка может получить компенсацию от государства.

Основания для предоставления ухода, если нет 2 группы инвалидности

Заключение медико-социальной экспертной комиссии

Лица с III группой инвалидности обычно считаются частично трудоспособными и не всегда нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Но если состояние здоровья требует такого ухода, это должно быть подтверждено соответствующим медицинским заключением. Это может быть заключение медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), но в нем должно быть указано, что лицо нуждается в постороннем уходе.

Заключение врачебно-консультативной комиссии

Оформление ухода за лицом без инвалидности требует подтверждения потребности в уходе.

Человек должен получить заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК) о том, что он нуждается в постоянном постороннем уходе. Это касается преимущественно пожилых людей с ограничениями жизнедеятельности, которые не имеют официально установленной инвалидности.

Постоянный уход за родственником является основанием для оформления отсрочки от мобилизации (фото: Getty Images)

Сложно ли оформить постоянный уход без инвалидности

Оформление постоянного ухода за лицом без группы инвалидности имеет определенные сложности, но процесс в целом посильный.

Вот основные трудности, с которыми вы можете столкнуться:

Получение медицинского заключения может быть непростым процессом. ВКК (врачебно-консультативная комиссия) должна подтвердить, что человек действительно нуждается в постоянном постороннем уходе. Для этого может потребоваться собрать медицинскую документацию, пройти дополнительные обследования, что требует немало времени и усилий.

Бюрократические преграды. Сбор всех необходимых документов и справок может занять немало времени. Часто возникает потребность дополнительных документов, о которых вас не предупредили заранее.

Несмотря на эти сложности, многие люди успешно оформляют такой уход. Лучше всего предварительно проконсультироваться с социальными работниками и юристом, который имеет опыт такого оформления и может предоставить практические советы.