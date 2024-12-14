Повідомили про повістку через Вайбер. Чи законно це: пояснення юриста

На початку жовтня в Україні скоротили строки прибуття військовозобов'язаних за повісткою. Також є зміни до деяких нормативно-правових актів, які стосуються мобілізації. Зокрема, щодо належного вручення повістки та інформування людини про необхідність з’явитись до ТЦК та СП.

Чи вважається повідомлення на Вайбер законним способом оповіщення про повістку, в коментарі РБК-Україна адвокат адвокатського об'єднання "Актум" Дмитро Кушнаренко .

Як мають повідомляти про повістку

Радикальні зміни відбулися у порядку вручення повісток і факту належного повідомлення особи, нагадує Дмитро Кушнаренко.

"Тепер у разі отримання поштовим відділенням повісток від ТЦК (листів з повістками), працівники поштового відділення протягом трьох днів мають здійснити належне інформування та повідомлення адресатів всіма доступними методами", – каже він.

Поряд зі звичним залишенням конверта у поштовій скриньці або особистим врученням, адресату також може надходити смс-оповіщення від оператора поштового зв'язку Укрпошти (зокрема на Вайбер).

"У адресата є три дні, щоб забрати кореспонденцію. Через три дні, навіть у разі, якщо адресат не отримає листа, буде вважатись, що він поінформований належним чином", – пояснює фахівець адвокат адвокатського об'єднання "Актум".

Всі ці нові правила регламентовані відповідно до "Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період", затвердженого постановою Кабміну від 16.05.2024 р. № 560.

Також Кабмін також ухвалив Постанову №1134, змінивши строки на прибуття до ТЦК та СП. Тепер це не 14 днів. Сім днів для прибуття до ТЦК та СП надається людині, якщо вона проживає в обласному центрі. Десять днів – особі, що проживає в інших населених пунктах області.

"Зауважу, що кожен військовозобов'язаний має обов'язок повідомляти про зміну фактичного місця проживання, тому військовозобов'язані (зокрема і ВПО) повинні повідомляти нову адресу свого місця перебування", – додає юрист.

Якщо людина фактично проживає за іншою адресою і при цьому не повідомила про це ТЦК та СП, але повістка була відправлена за відомою ТЦК адресою, то вона все одно вважається врученою, а людина – належним чином проінформованою.

"Потрібно пам'ятати, що за порушення правил військового обліку, зокрема щодо неповідомлення про зміну місця проживання, також передбачена відповідальність", – відзначає експерт.