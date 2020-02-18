Право на тайну: зачем силовикам упростили доступ к банковским счетам

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Вернув в прошлом году уголовное наказание за незаконное обогащение, парламент предоставил правоохранительным органам упрощенный доступ к банковским счетам граждан. Это должно помочь с поиском нелегальных активов чиновников.

Нацбанк, выполняя требование закона, привел правила раскрытия банковской тайны в соответствие с требованиями Верховной рады. Многие восприняли это как угрозу и возросший риск злоупотреблений со стороны силовых ведомств. В банках же уверяют, что все запросы правоохранителей тщательно проверяют и нередко отказывают в раскрытии банковской тайны. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Верховная рада еще в первые месяцы "турборежима" приняла закон о возобновлении уголовной ответственности за незаконное обогащение. Это было одним из условий для продолжения сотрудничества с западными кредиторами, которые жестко раскритиковали отмену этой нормы Конституционным судом в феврале прошлого года.

Новый закон восстановил уголовную ответственность за незаконное обогащение, и теперь "нечистоплотным" чиновникам грозит до 10 лет тюремного заключения. Кроме того, правоохранительные органы, занимающиеся поиском незаконных активов, получили новые и достаточно мощные инструменты для повышения эффективности такой деятельности.

Среди прочего, законом введен механизм гражданской конфискации имущества, если сомнительные доходы чиновника на более чем 1 млн гривен превышают его законные доходы.

Национальное антикоррупционное бюро, Государственное бюро расследований и прокуратура также получили право без решения суда запрашивать у банков данные об операциях по счетам компаний, граждан и их контрагентов. Причем это касается не только чиновников, но и рядовых украинцев. Кроме перечисленных органов, такое право также есть у Нацполиции и СБУ.

В начале февраля Национальный банк привел порядок раскрытия банковской тайны в соответствии с нормами обновленного закона.

Широкие полномочия

О возможных злоупотреблениях правоохранителей в связи с получением доступа к счетам граждан первым заявило Главное юридическое управление Верховной рады. Еще до голосования в замечаниях к законопроекту эксперты обратили внимание на предоставление "широких полномочий относительно доступа к персональным данным граждан".

Законом предусмотрено, что сотрудники НАБУ могут получать от банков, депозитарных, финансовых и других учреждений, а также предприятий всю информацию о финансовых операциях юр- и физлиц, которая необходима для выявления необоснованных активов и сбора доказательств. Аналогичное право предоставлено также сотрудникам Государственного бюро расследований.

Главное юридическое управление парламента подчеркивает, что в законе необходимо было конкретно обозначить объем информации, к которой могут получить доступ силовики, и четко прописать их полномочия. Это позволило бы защитить граждан от произвольного вмешательства органов государственной власти в их права и свободы.

Кроме того, в законе не определены формы и способы осуществления мероприятий по выявлению необоснованных активов и сбора доказательств. Также не обозначен статус лица в отношении которого будет осуществляться такой сбор информации.

Единственный "предохранитель", имеющийся в законе, заключается в том, что требование правоохранителей на получение информации, содержащей банковскую тайну, должно содержать основания для получения этой информации и содержать ссылки на нормы закона, согласно которым государственный орган имеет право на получение такой информации.

Банковский надзор

В Нацбанке подтвердили РБК-Украина, что правоохранительные органы должны аргументировать банкам необходимость своего запроса, как это и определено в 62 статье закона о банках и банковской деятельности.

На это же указывают и банки. Кроме того, как пояснила РБК-Украина директор юридического департамента ПУМБ Леся Насекан, правоохранительные органы еще до изменений, внесенных НБУ в правила раскрытия банковской тайны, имели к ней доступ без решения суда. Порядок получения такой информации установлен все тем же законом о банках.

Единственное, что изменилось в 2020 году, так это новая норма в правилах НБУ, согласно которой правоохранители по своему запросу теперь могут получить данные о контрагентах клиента, уточнила Леся Насекан. Эксперт пояснила, что такое право силовикам открыли изменения в закон о банках, принятые в ноябре 2019 года. "Фактически в 2020 году Правила № 267 привели в соответствие с законом о банках", - разъяснила директор юрдепартамента ПУМБ.

Информация о контрагентах клиента раскрывается банками по запросу правоохранительных органов, которым достаточно указать основания для получения такой информации. Для предоставления ответа на запрос у банков есть 10 дней. При этом, как пояснили в ПУМБ, все запросы в банке проходят юридическую экспертизу. И есть случаи, когда финучреждения отказывают силовикам в раскрытии банковской тайны.

"Банк может отказать в предоставлении информации, если по своей форме или содержанию запрос не соответствует требованиям, установленным законом о банкам к запросам государственных органов о раскрытии банковской тайны. В практике ПУМБ присутствуют случаи отказов в раскрытии банковской тайны", – добавила Насекан.

В ПриватБанке также указывают на то, что правоохранители и другие госорганы в своих запросах ограничены законом. В связи с чем ошибочно считать, что у них есть беспрепятственный доступ к любым счетам.

"Банк отвечает на такие запросы исключительно согласно закону. Там четко прописано. Типичный пример – запросы ГФС. Банк обязан сообщить по письменному запросу о наличии счета того или иного четко указанного в запросе субъекта, но не о движении средств по счетам или остаткам на счете. Эта информация может быть предоставлена только по решению суда", – рассказали РБК-Украина в пресс-службе ПриватБанка.

Не повод для паники

Изменения по части упрощения доступа правоохранителей к банковской тайне необходимы для того, чтобы у населения и бизнеса возникло чувство страха, что этим вопросом начали заниматься всерьез и что придется нести полную ответственность за сокрытие части доходов, считает аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак.

Эксперт обратил внимание на то, что подобная практика применяется в России, где последнее время активно ведут борьбу с теневыми денежными переводами, выискивая транзакции по финансированию террористических акций. "По комментариям юристов в России, например, за последние годы налоговой службе стало очень просто работать с банками, так как те охотно предоставляют информацию о своих клиентах. Вот к этому сейчас идет и Украина", - считает Орыщак.

По данным РБК-Украины в правоохранительных органах, силовики еще не начали на полную силу использовать предоставленный им механизм упрощенного доступа к банковской тайне физлиц. С другой стороны, в условиях неоспоримого влияния политиков на действия отечественных правоохранительных структур, полностью исключать вариант возможных злоупотреблений при раскрытии банковской тайны граждан было бы слишком беспечно.

Впрочем, юристы, как и банкиры, не разделяют панику в этом вопросе и не видят серьезных угроз персональным данным клиентов банков. "С точки зрения закона, персональным данным граждан ничего не будет угрожать, так как информация, полученная в банке по запросу правоохранительного органа в рамках определенного уголовного производства, автоматически становится предметом тайны досудебного следствия, защита которой также обеспечивается государством, в том числе Уголовным кодексом Украины", – объяснил РБК-Украина адвокат Константин Кривенко из юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".