Опубликован закон Зеленского о незаконном обогащении

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Закон возвращает уголовную ответственность на незаконное обогащение

Закон президента Владимира Зеленского "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов" опубликован в издании "Голос Украины".

Так, задачей закона является восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Документ дополняет Уголовный кодекс положениями, которые устанавливают уголовную ответственность за приобретение чиновником активов, стоимость которых превышает на 6,5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан его законные доходы. В частности, законом предлагается предусмотреть, что ответственность за незаконное обогащение наступает в случае, если приобретенные чиновником активы более чем на 6,5 млн гривен превышают его законные доходы.

Согласно закону, приобретение таких активов наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также вводится механизм гражданской конфискации имущества, если сомнительные доходы чиновника стоят больше, чем его законные доходы, начиная с одного миллиона гривен.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал данный проект закона в понедельник, 25 ноября. Глава парламента Дмитрий Разумков одобрил документ в начале ноября.

Как писало РБК-Украина, 11 сентября Верховная рада приняла законопроект президента за основу в первом чтении. А 31 октября Рада внедрила механизм гражданской конфискации коррупционных активов, приняв законопроект президента Владимира Зеленского №1031 во втором чтении. За документ проголосовали 259 парламентариев.

Так, закон президента о незаконном обогащении был зарегистрирован в Раде еще в начале июня.