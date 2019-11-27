ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Опубликован закон Зеленского о незаконном обогащении

Новости » Политика     27.11.2019 - 08:13
Опубликован закон Зеленского о незаконном обогащении
Иллюстративное фото (УНИАН)

Закон возвращает уголовную ответственность на незаконное обогащение

Закон президента Владимира Зеленского "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов" опубликован в издании "Голос Украины".

Так, задачей закона является восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Документ дополняет Уголовный кодекс положениями, которые устанавливают уголовную ответственность за приобретение чиновником активов, стоимость которых превышает на 6,5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан его законные доходы. В частности, законом предлагается предусмотреть, что ответственность за незаконное обогащение наступает в случае, если приобретенные чиновником активы более чем на 6,5 млн гривен превышают его законные доходы.

Согласно закону, приобретение таких активов наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также вводится механизм гражданской конфискации имущества, если сомнительные доходы чиновника стоят больше, чем его законные доходы, начиная с одного миллиона гривен.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал данный проект закона в понедельник, 25 ноября. Глава парламента Дмитрий Разумков одобрил документ в начале ноября.

Как писало РБК-Украина, 11 сентября Верховная рада приняла законопроект президента за основу в первом чтении. А 31 октября Рада внедрила механизм гражданской конфискации коррупционных активов, приняв законопроект президента Владимира Зеленского №1031 во втором чтении. За документ проголосовали 259 парламентариев.

Так, закон президента о незаконном обогащении был зарегистрирован в Раде еще в начале июня.

КСУ рассмотрит закон о праве Зеленского назначать глав НАБУ и ГБР в среду Зеленский подписал закон о незаконном обогащении
Новости Украины Владимир ЗеленскийЗакон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь