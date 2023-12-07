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У правлячій партії Грузії заговорили про зміщення президента

Грузія, Четвер 07 грудня 2023 14:21
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У правлячій партії Грузії заговорили про зміщення президента Фото: президент Грузії Саломе Зурабішвілі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Чинного президента Грузії Саломе Зурабішвілі можуть змістити у серпні-вересні 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".

За словами голови партії Іраклі Кобахідзе, "є інформація, що такий сценарій активно обговорюється", проте не повідомляє, звідки ці дані.

"Існує велика ймовірність того, що президент піде у відставку, фактично її змістять. Найімовірніше, це може статися в серпні-вересні", - розповів він.

Кобахідзе стверджує, що Зурабішвілі може підтримати виборчу кампанію опозиції або сама братиме участь у парламентських виборах.

"Ми всі заздалегідь знаємо, на чому будуватиме свою кампанію опозиція після виборів, і в цьому радикальній опозиції може знадобитися підтримка Саломе Зурабішвілі. Втім, можна розглядати й альтернативний сценарій, коли Зурабішвілі піде з поста президента у серпні-вересні, щоб брати участь у парламентських виборах. Я думаю, що більш прагматичний сценарій для цих людей - залишити її на посаді президента, оскільки у Зурабішвілі не так багато електоральних ресурсів", - зазначив голова "Грузинської мрії".

Що передувало

Нагадаємо, у вересні члени "Грузинської мрії" звинуватили Саломе Зурабішвілі у порушенні Конституції, оскільки вона приїхала до Німеччини з робочим візитом без дозволу уряду.

Проросійська партія розпочала процедуру імпічменту Зурабішвілі, вона передала відповідне подання до Конституційного суду.

Раніше Конституційний суд дозволив розпочати процес імпічменту президента. Але, для того, щоб затвердити відсторонення Зурабішвілі, у парламенті необхідно щонайменше 100 голосів депутатів. Їх, ймовірно, не наберуть, оскільки всього депутатів від правлячої партії у парламенті 84.

Проте у жовтні парламент Грузії не зміг оголосити імпічмент президенту Саломе Зурабішвілі. Вона залишилася на посаді глави держави.

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